Ogromne problemy w Paryżu. Polki nie uniknęły "przygód"

Gdyby nie przygoda z przebitym kołem, to na pewno byłoby lepiej. Straciłam sporo czasu. Szacuję, że około 20-30 sekund, bo przecież już wyprzedziłam jadącą przede mną Czeszkę i miałam nad nią sporo przewagi. To wszystko działo się na zakrętach, przez co trener nie był w stanie zbyt szybko podjechać do mnie. W końcu doszło do wymiany roweru. Po prostu pech. Jakby tego było mało, to po piątym kilometrze przestało mi działać radio. Bardziej musiałam się zatem koncentrować na tym, by patrzeć na drogę. Nic nie było widać, bo zaparowała mi szybka. Musiałam ją wyrzucić. Ta czasówka była inna niż zawsze, ale też trudna dla każdego

~ mówiła Lach.