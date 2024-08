Ogień w zniczu zgasł i nagle wyszedł on. Zdobył w Paryżu pięć medali

Leon Marchand przejął płomień olimpijski

Znicz olimpijski, który w formie wielkiego balonu, płonął przez całe igrzyska poza Stade de France. Płonięcie nie było jednak takie, jak można by było sądzić - Francuzi postawili na elektryczny efekt świetlny, który przygasili, kiedy po prawdziwy płomień olimpijski podszedł jeden z najlepszych francuskich sportowców na tych igrzyskach - pływak Leon Marchand.

Marchand stanął przy niewielkim postumencie, na którym stał lampion z płomieniem olimpijskim. Kiedy podnosił go z tego miejsca, światło przy balonowym zniczu zaczęło gasnąć. To właśnie ten płomień ruszy dalej w sportowy świat, by dotrzeć na kolejne igrzyska.