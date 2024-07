Oficjalnie: Wszczęto postępowanie ws. Babiarza. TVP może mieć problem

Przemysław Babiarz był jednym z dwóch komentatorów obok Jarosława Idziego ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu na kanałach TVP. W trakcie transmisji dziennikarz skomentował wykorzystanie utworu "Imagine" Johna Lennona. Z jego ust padły słowa o "wizji komunizmu" ukrytej w treści kompozycji. To spowodowało szybką reakcję Telewizji Polskiej, która zawiesiła go na czas trwania najważniejszej imprezy czterolecia. Ta decyzja spotkała się dużą krytyką niektórych polityków, dziennikarzy, a także kibiców. Jak się okazuje, działania publicznego nadawcy zostaną teraz wzięte pod lupę przez KRRiT.

KRRiT wszczęła postępowanie w związku z zawieszeniem Babiarza przez TVP

"Postępowanie wyjaśni, czy nie naruszono polskiego prawa poprzez ograniczenie dziennikarzowi wolności do wypowiedzi i wyrażenia opinii, co wprost zagwarantowane jest w Konstytucji RP oraz innych ustawach (Prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji). Do nadawcy wysłano pismo o przesłanie w trybie pilnym materiału emisyjnego i przedstawienie stanowiska w sprawie. W związku z tym zdarzeniem do KRRiT wpływają skargi - możemy przeczytać w treści oświadczenia.