Odwołanie Kobielskiego odrzucone. Polski lekkoatleta nie wystąpi w Paryżu

Jakiś czas temu skoczek wzwyż Norbert Kobielski został tymczasowo zawieszony w związku z - jak podano - wykryciem w jego organizmie niedozwolonej substancji, co sprawiło też, że jego występ na igrzyskach olimpijskich w Paryżu stanął pod więcej niż mocnym znakiem zapytania. Zawodnik zarzekał się, że jest to błąd kontroli, postanowił też odwoływać się od takiej decyzji, ale... 4 sierpnia odwołanie zostało ostatecznie odrzucone. Tym samym na IO już na pewno go nie zobaczymy.