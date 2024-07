O nich pytał cały świat. To oni odpalili znicz olimpijski. Zaskoczenie w Paryżu

W Londynie znicz olimpijski zapaliło siedmiu młodych sportowców , którzy otrzymali ogień od pięciokrotnego medalisty olimpijskiego, Steve'a Redgrave'a. W Rio de Janeiro zrobił to Vanderlei de Lima , maratończyk, który zdobył brązowy medal w maratonie podczas igrzysk w Atenach (ze względu na atak irlandzkiego księdza, spadł z pierwszego na trzecie miejsce, a przez resztę biegu zmagał się z potwornym bólem mięśni). W Tokio jako ostatnia ogień niosła za to Naomi Osaka .

Francuzi docenili specjalną osobę

Dla Francuzów tegoroczne igrzyska są wydarzeniem niezwykle specjalnym z kilku powodów. Po pierwsze, to trzeci raz, gdy letnie zawody odbywają się w Paryżu. Po drugie minęło sto lat, odkąd po raz ostatni w tym mieście zapłonął znicz olimpijski. Wiadomo było, że do jego rozpalenia zostanie wybrany olimpijczyk lub olimpijka, który będzie silnie związany z francuską tradycją sportową.

Zazwyczaj kraje wybierają osoby, który chciałyby szczególnie uhonorować. Chodzi przede wszystkim o to, by pokazać światu utalentowanych sportowców, którzy mieli wielkie zasługi dla swojego kraju, ale niekoniecznie oddano im tyle uwagi, na ile zasługiwali. Na taki ruch zdecydowali się również organizatorzy z Paryża.

Wiadomo już, kto zapalił znicz olimpijski

Przez całą ceremonię otwarcia widzieliśmy tajemniczą postać niosącą znicz olimpijski. Później tajemnicza postać z flagą olimpijską na plecach ruszyła konno przez Sekwanę na stalowym rumaku i dojechała aż pod wieżę Eiffla , gdzie ustawiły się dwa rzędy z flagami krajów biorących udział w igrzyskach. "Owinięta w pelerynę ozdobioną kołami olimpijskimi rozszerzała olimpijskiego ducha przyjaźni i solidarność, zapraszając świat do zjednoczenia się wokół niej" - jak tłumaczyli organizatorzy. Postać ruszyła później z flagą olimpijską, by można było oficjalnie ją zawiesić.

Znicz od tajemniczego gościa otrzymał Zinedine Zidane. Piłkarz szedł w tłumie i przybijał piątki kibicom, a potem przekazał pochodnię Rafaelowi Nadalowi, dla którego mogą to być ostatnie igrzyska w karierze. Potem ogień olimpijski przejęła Serena Williams, która chwilę później oddała go Nadii Comaneci, a ta Carlowi Lewisowi. Wspólnie płynęli Sekwaną, by dotrzeć pod samą wieżę. Następna w kolejce była kolejna tenisistka, czyli Amélie Mauresmo. Zawodniczka oddała pochodnię koszykarzowi Tony'emu Parkerowi, który przekazał płomień kolejnym chorążym, w tym dwojgu sportowcom paralimpijskim. Następnie płomień przechodził z rąk do rąk zasłużonych francuskich sportowców. Wokół płomienia olimpijskiego zbierało się coraz więcej osób.