Nowy rekord świata w pływaniu. Deklasacja w sztafecie

W niedzielnych zmaganiach w ramach igrzysk olimpijskich w Paryżu doszło do kolejnego historycznego wydarzenia. Zmagania w sztafecie kobiet na dystansie 4 x 100 metrów stylem zmiennym wygrały reprezentantki Stanów Zjednoczonych. I to w jakim stylu! Zwyciężczynie zupełnie zdystansowały swoje przeciwniczki, a do tego pobiły dotychczasowy rekord świata, który w 2019 roku ustanowiły... ich rodaczki z USA.