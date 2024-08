Nowość na igrzyskach. Kije i trzy uderzenia. Co oznaczają? Wyjaśniamy

Zanim sportowcy przystąpią do rywalizacji na arenach igrzysk olimpijskich w Paryżu , przed każdymi zawodami jest pewien rytuał. To nowość w czasie igrzysk.

Trzy uderzenia kijem na igrzyskach. Co to oznacza?

Na lekkoatletyce to jest Renaud Lavillenie, na szermierce była Laura Flessel. Dan Carter pojawiał się w tej roli przed meczami siódemek w rugby, Basile Boli na piłce nożnej, a Billy Jean King na tenisie. Za każdym razem wychodzili oni z drewnianym kijem, stukając nim trzykrotnie o podłoże. Z głośników z kolei wydobywał się dźwięk uderzenia drewnianego kija przy przejmującej ciszy. Co to za symbolika?