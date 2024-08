Nitras wywołał polskie związki do tablicy. Jest odpowiedź, PZPS jako "wzór"

Od zakończenia igrzysk olimpijskich w Paryżu minął już ponad tydzień, ale w Polsce wciąż wiele dyskutuje się o tym, co działo się we Francji. Poruszane są nie tylko aspekty sportowe, ale również kontrowersyjne działania niektórych związków, na co uwagę już kilkukrotnie zwracał Sławomir Nitras. Minister sportu i turystyki do tematu najważniejszej imprezy czterolecia ponownie wrócił w środę, kiedy to wystąpił na konferencji prasowej.