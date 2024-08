Nietypowe nagrody od państwa dla polskich medalistek. Dostaną obraz, diamenty, ale to nie koniec

Historyczny złoty medal dla Polski stał się faktem! Aleksandra Mirosław wyjedzie z Paryża z krążkiem z najcenniejszego kruszcu. Wielki sukces odniosła też Aleksandra Kałucka, która we wspinaczce na czas sięgnęła po brąz. Dla Polek oznacza to ogromną satysfakcję, prestiż, sławę, ale też sowite wynagrodzenie. Mowa jednak nie tylko o małych fortunach, które trafią na ich konta. Medalistki otrzymają także nagrody rzeczowe, w tym... diamenty i obrazy. A to jeszcze nie koniec.