Niestety, koniec marzeń o medalu dla Polki. Prawdziwy thriller w repasażach

Potem jednak czekało ją zdecydowanie trudniejsze zadanie - zmierzyła się z Amit Elor, dwukrotną mistrzynią świata z ostatnich lat w kategorii do 72 kg, która zatriumfowała wyraźnie, bo 8:0. Amerykanka jednak następnie przedarła się do finału rywalizacji, a to otworzyło przed Chołuj drogę do dalszej walki o medal IO - teraz już brązowy.

Reklama