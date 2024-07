Niesamowite wydarzenie w Paryżu. Tę część ceremonii będziemy wspominać latami

Nadszedł długo wyczekiwany dzień przez fanów sportu. Dzień, który zdarza się raz na cztery lata, czyli rozpoczęcie letnich igrzysk olimpijskich. W tym przypadku doszło do wyjątkowej sytuacji, że na igrzyska kibice i sportowcy czekali tylko trzy lata, ponieważ poprzednie, które organizowało Tokio, zostały przesunięte o rok ze względu na pandemię koronawirusa. Gospodarzem tegorocznych igrzysk olimpijski jest Paryż i to właśnie tam odbywa się ceremonia otwarcia. Pierwsze obrazki ze stolicy Francji wskazują, że będzie to znakomite i niezapomniane widowisko.

