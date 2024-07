Niesamowita historia polskiego olimpijczyka. Aż trudno uwierzyć, czym się zajmował

30-letni Łukasik to przykład, że na profesjonalne uprawianie niektórych dyscyplin nigdy nie jest za późno. Co prawda sport nigdy nie był obojętny, ale kolarstwo górskie zaczął uprawiać kilka lat temu.

- No cóż, gdybym wcześniej zaczął trenować, to na pewno nie poznałbym swojej żony, bo spotkaliśmy się na studiach, więc to był najlepszy powód, by nie zajmować się profesjonalnie sportem, ale pójść na uczelnię - uśmiecha się w rozmowie z Interią.