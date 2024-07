Nieoczekiwana zmiana w polskiej kadrze na Paryż. Nocny komunikat związku

Przypomnijmy, że do reprezentowania Polski w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w konkurencji WKKW nominowani zostali: Robert Powala (koń Tosca del Castegno), Paweł Warszawski (Lucinda Ex Ani 4), Małgorzata Korycka (Canvalencia) . Jako rezerwową wskazano Wiktorię Knap (Quintus ).

Nagła zmiana w polskiej kadrze na igrzyska i nocny komunikat związku

Jego miejsce zajął Jan Kamiński z wałachem Jard. Ten sam zawodnik miał niedawno poważne upadki w Niemczech i Strzegomiu. To wykluczyło go z kadry olimpijskiej. Pojechał on jednak na ostatnie zgrupowanie kadry do Haras de Jardy. Warto wspomnieć, że Kamiński jest synem Marcina Kamińskiego, prezesa PZJ.