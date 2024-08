Nie wystąpił na ceremonii zamknięcia, bo trafił do szpitala. "Najgorsza rzecz w życiu"

Sekwana, która miała być bohaterką tych igrzysk, stała się antybohaterką. Rzeka miała być przygotowana do imprezy, a okazało się to niemożliwe. Z tego względu do szpitala trafiła już co najmniej jedna osoba i najpewniej też z powodu startu w wodach Sekwany u lekarzy wylądował złoty i brązowy medalista olimpijski w pływaniu, Daniel Wiffen. Przeprosił swoich rodaków za to, że nie poniósł flagi na ceremonii zamknięcia igrzysk.