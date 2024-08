Nerwy, co ta Norwegia wyprawia? Polskie "Atomówki" wrzuciły piąty bieg

Są jedną z pięciu najlepszych osad świata, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zdobyć medal w mistrzostwach świata to jednak nie to samo, co na olimpijskim torze. Nasze wspaniałe "Atomówki" - Anna Puławska, Karolina Naja, Dominika Putto i Adrianna Kąkol udowodniły jednak, że forma jest, pozostaje pokazać ją już tylko w finale. Choć zaczęło się nerwowo, w swoim pierwszym starcie były w połowie czwarte, już się do niego bezpośrednio zakwalifikowały.