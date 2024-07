Nawet Szaranowicz zabrał głos ws. Babiarza. Te słowa dają do myślenia

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu odbyła się w miniony piątek. Dla TVP Sport uroczystość komentowali Przemysław Babiarz i Jarosław Idzi. W jej trakcie nie zabrakło kontrowersyjnych występów i pomysłów, które przygotowali Francuzi. Znakomity występ dał za to Jakub Józef Orliński, dzięki któremu podczas ceremonii pojawił się polski epizod. Ponadto widzowie mogli także usłyszeć legendarny utwór "Imagine" Johna Lennona, który w ostatnich latach stał się nieoficjalnym hymnem igrzysk olimpijskich. Kompozycja wywołuje kontrowersje, gdyż jej utopijna treść nawiązuje do komunizmu, a zresztą sam autor mówił, że tak możną ją interpretować, choć sam podkreślał, że komunistą nie był. To właśnie komentarz Babiarza odnośnie "Imagine" wręcz rozpętał burzę.

