Nastoletni Polak zawalczył jak lew. Siedmiosetowy dramat i koniec marzeń

Zaledwie 17-letni Polak Miłosz Redzimski w swoim pierwszym, niedzielnym spotkaniu na igrzyskach olimpijskich w ramach rywalizacji w tenisie stołowym kompletnie rozbił pochodzącego z Egiptu Mohameda El-Beialiego. W środowy poranek tymczasem stanął on do kolejnej potyczki w Paryżu, tym razem mierząc się z Duńczykiem Andersem Lindem i... niestety uległ on przeciwnikowi 3:4 w setach, choć pokazywał wielki hart ducha.