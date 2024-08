Najpierw srebro, a potem taki komunikat z federacji. Reakcja na medal Pikulik

Daria Pikulik przypomniała o sobie kibicom nie w niedzielę, a już kilka dni wcześniej. O Polce w kraju nad Wisłą zrobiło się głośno po tym, gdy wraz z siostrą zajęła siódmą pozycję w madisonie. 27-latce puściły hamulce od razu, gdy zeszła ze swojego roweru. "Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostałyśmy dzień przed startem. To nie jest tylko i wyłącznie nasza wina. (...) Możemy być z siebie dumne za to co zrobiliśmy, za to jak wygląda nasza sytuacja. Nie mamy wsparcia. Nie mamy tak naprawdę czego potrzebujemy. Mamy naprawdę utalentowanych zawodników, tylko co można zrobić bez wsparcia? To na samym starcie podcina skrzydła - mówiła na antenie TVP Sport.

Reklama