Najpierw rekord, a potem jedna świetna wiadomość. Mamy Polkę w finale

We wtorek doszło do wyjątkowego w skali całej polskiej kadry posłanej na igrzyska olimpijskie 2024 wydarzenia - oto bowiem Katarzyna Milczarek, konkurująca w jeździectwie, pobiła absolutny rekord i w wieku 58 lat i 332 dni stała się najstarszą "Biało-Czerwoną", która wzięła udział w IO. Jej występ w eliminacjach ujeżdżenia nie dał jednak awansu do finału, podobnie jak startującej w środę Aleksandrze Szulc. Ta sztuka udała się natomiast Sandrze Sysojevej, która zrobiła to z ostatnim wynikiem!