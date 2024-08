Najpierw radość Polaka, a potem coś takiego. Nadzieja na medal jednak nie gaśnie

Walka o medale w zapasach na letnich igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu zmierza powoli do niechybnego zakończenia, a tymczasem na matach pojawili się już niemal wszyscy przedstawiciele Polski w tej dyscyplinie. Po Wiktorii Chołuj, Arkadiuszu Kułynyczu oraz Anhelinie Łysak przed kibicami zaprezentował się Robert Baran .

IO Paryż 2024. Robert Baran zawalczył o marzenia w ćwierćfinale

Po pierwszej części pojedynku było 3:0 dla Petriaszwiliego , natomiast po drugiej odsłonie widowiska sportowiec z Gori triumfował już 9:2. Należy jednak oddać, że krotoszynianin starał się jak mógł, by odwrócić losy całej walki.

Przegrany z tej rywalizacji jednak wciąż nie traci nadziei na medal - dalej stoi przed nim szansa na sięgnięcie po brąz po udziale w repasażach, natomiast warunkiem jest to, by triumfator ćwierćfinału dotarł aż do potyczki o złoty krążek. Półfinały, zaplanowane na okolice godz. 19.00, wyjaśnią tę kwestię całkowicie.