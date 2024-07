Najpierw historyczne złoto, po chwili przeprosiny. Niesamowite sceny na igrzyskach

Zdobyła złoto, a potem powiedziała, że jest jej trochę przykro

Man Wai Vivian Kong w sobotę wystąpiła w finale zawodów szermierczych. Wcześniej reprezentantka Hong Kongu pokonała rywalki z Egiptu, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy oraz Estonii. W batalii o złoto czekało ją wielkie wyzwanie, bo musiała mierzyć się z występującą we własnej ojczyźnie Auriane Mallo-Breton. I to właśnie gospodyni lepiej weszła w pojedynek, szybko wychodząc na prowadzenie. Kong nie straciła jednak rezonu i w połowie walki zaczęła odpłacać pięknym za nadobne, choć na trzy minuty przed końcem wciąż przegrywała 6:9. Ostatecznie doszło do dogrywki, gdzie w 34. sekundzie reprezentanta Hong Kongu zadała decydujący cios, sięgając po pierwsze w historii swojego kraju złoto w tej dyscyplinie sportu.