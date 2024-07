Najmniej od Londynu, ale mogło być gorzej. Pomogło wykluczenie Białorusina

Mniej polskich zapaśników walczyło w 2012 roku w Londynie - było ich czterech. Do Rio de Janeiro zakwalifikowaliśmy ośmiu zawodników, a do Tokio sześciu. Od 2008 z każdych Igrzysk Olimpijskich przywozimy brązowy medal. Jak przebiegały kwalifikacje?

Mistrzostwa świata bez medalu, ale z jedną kwalifikacją

Pierwszą fazą kwalifikacji były mistrzostwa świata 2023, rozgrywane we wrześniu w belgradzkiej hali Stark Arena. Awans uzyskiwało pięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii wagowej. W Serbii nie zdobyliśmy żadnego medalu, ale przepustkę do Paryża wywalczyła Anhelina Łysak w kategorii do 58 kg. 26-latka, która do 2021 roku reprezentowała Ukrainę, pokonała w decydującym pojedynku Turczynkę Elvirę Kamaloğlu. Z pozostałych reprezentantów biało-czerwonych najbliżej czołowej piątki był Robert Baran w stylu wolnym w kategorii do 125 kg, ale odpadł w repasażach i został sklasyfikowany na siódmym miejscu. Żaden z pozostałych reprezentantów Polski nie dotarł do fazy ćwierćfinałowej ani nie walczył w repasażach. Reklama

Drugą fazą eliminacji były zawody kontynentalne, z których kwalifikowało się dwóch zawodników. Kwalifikacje dla Ameryki odbyły się na przełomie lutego i marca w Acapulco, dla Afryki pod koniec marca w Alexandrii, dla Azji 19-21 kwietnia w Biszkeku, natomiast europejskie kwalifikacje odbyły się w dniach 5-7 kwietnia w Baku.

Z Azerbejdżanu wyjechaliśmy z jedną kwalifikacją, którą wywalczyła Wiktoria Chołuj w kategorii do 68 kg. Polka przebrnęła przez pierwsze dwie rundy jak huragan, a w decydującej walce pokonała groźną Czeszkę Adelę Hanzlickovą 3-2. Turniej w Baku miał dla biało-czerwonych słodko-gorzki smak, ponieważ kilka kwalifikacji wymknęło nam się z rąk.

Stracone szanse, w tle kontuzje i problemy

Najbliżej promocji był Geworg Sahakjan w kategorii do 67 kg w stylu klasycznym. Polski zapaśnik nie miał wcześniej szansy rywalizować o olimpijską przepustkę, ponieważ na MŚ w tej kategorii wystąpił Mateusz Bernatek. Sahakjan wygrał w dobrym stylu trzy walki i w decydującym pojedynku z Francuzem Mamadassem Syllą toczył zacięty pojedynek, ostatecznie rozstrzygnięty na korzyść przeciwnika. Dla 34-latka był to koniec marzeń o Igrzyskach - na kolejnych zawodach ponownie reprezentował nas Mateusz Bernatek. Reklama

Blisko kwalifikacji w stylu wolnym był Kamil Kościołek. Olbrzym z Rzeszowa po wygraniu dwóch walk dotarł do decydującego pojedynku z Dzianisem Khramiankou, ale w nim Białorusin startujący pod neutralną flagą okazał się dużo lepszy.

Rosjanie i Białorusini niedopuszczeni do Igrzysk Olimpijskich w niektorych kategoriach

Długo po zakończeniu turnieju okazało się, że MKOL nie dopuszcza niektórych reprezentantów Rosji i Białorusi. Skorzystali na tym biało-czerwoni, a relokacja za miejsce Białorusina trafiła do Polski. Co ciekawe w tym przypadku nie jest to kwalifikacja imienna, ale dla kraju. W kategorii do 125 kg posiadamy dwóch wyrównanych zawodników - Kościółka i Roberta Barana. Ostateczne rozstrzygnięcie kto nas będzie reprezentował w najbliższy weekend - pojedzie lepszy z turnieju w Madrycie.

W kategorii do 97 kg ogromnego pecha miał Radosław Baran. Z uwagi na niewielką liczbę zgłoszonych zawodników Polak potrzebował dwóch wygranych walk, aby awansować. W końcówce ćwierćfinału, przy pewnym prowadzeniu 12-1 z reprezentantem Mołdawii Radu Lefterem, Baran doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu rywalizację w półfinale. Reklama

Udany Stambuł, kolejne dwa bilety

Ostatnią szansą na kwalifikację dla zawodników z całego świata był Światowy Turniej Kwalifikacyjny, który w dniach 9-12 maja rozgrywany był w Stambule. Przystępowaliśmy do niego z dwiema kwalifikacjami w zapasach kobiecych, ale bez kwalifikacji w 12 męskich kategoriach.

Na początku do rywalizacji przystąpili klasycy. W każdej kategorii wagowej do rozdania były trzy przepustki - dwie były przyznawane w dniu rozpoczęcia rywalizacji, a o ostatnią zapaśnicy walczyli w repasażach dzień później. Bezpośredniego awansu nie udało się uzyskać żadnemu z naszych reprezentantów, a drugą szansę otrzymali Michał Tracz (60 kg) i Arkadiusz Kułynycz (87 kg). Obaj Polacy musieli w repasażach wygrać po 3 walki. Tracz zdołał pokonać jednego przeciwnika, za to Kułynycz walczył fantastycznie i w decydującej walce okazał się lepszy od Gruzina Lashy Gobadze, zdobywając pierwszą męską kwalifikację do Paryża.

Wolniak w stylu klasycznym

Warto odnotować ciekawostkę. W kategorii do 130 kg rywalizował Kamil Kościółek, który we wcześniejszym turnieju kwalifikacyjnym był o jedną walkę od awansu olimpijskiego w kategorii do 125 kg... w stylu wolnym. Z uwagi na brak w kraju zawodnika prezentującego odpowiedni poziom wśród klasyków, trenerzy zdecydowali się dać szansę Kościółkowi, który szybko jednak pożegnał się z turniejem po porażce z Pavlem Hlinchukiem. Hlinchuk ostatecznie wywalczył przepustkę do Paryża. Reklama

Następnie do walki przystąpiły trzy panie (dwie kwalifikacje mieliśmy już zapewnione, a w najcięższej kategorii nie wystawiliśmy nikogo). Anna Łukasiak i Jowita Wrzesień szybko pożegnały się z turniejem, podobnie jak Natalia Kubaty, która otrzymała jeszcze drugą szansę w repasażach, ale szybko odpadła z turnieju.

Powrót na Igrzyska po 8 latach

Ostatnim akcentem olimpijskich kwalifikacji były walki w stylu wolnym mężczyzn. Już w sobotę mieliśmy powody do radości, ponieważ po trzech wygranych walkach kwalifikację olimpijską wywalczył Zbigniew Baranowski. Dla Polaka będzie to powrót na olimpijskie areny po 8 latach. W 2016 roku w Rio de Janeiro Polak odpadł w ćwierćfinale i został sklasyfikowany na 10 miejscu. W ćwierćfinale odpadli Sebastian Jezierzański i Robert Baran. Ten pierwszy otrzymał jeszcze szansę rywalizacji w repesażach, ale po wygraniu pierwszego pojedynku, z gry o igrzyska wyeliminował go Vasyl Mychaiłow z Ukrainy.

Ostatecznie o olimpijskie przepustki w trzech zawodach rywalizowało 25 biało-czerwonych. Prawo wyjazdu do Paryża udało się uzyskać piątce z nich. Jak wypadamy na tle Europy i świata? Reklama

Dominują Rosjanie, ale nie wszyscy pojadą do Paryża

Zdecydowanym dominatorem w kwalifikacjach byli Rosjanie, którzy uzyskali 16 przepustek. Swoich zawodników nie wprowadzili tylko w stylu klasycznym do 67 kg i w najcięższej kategorii kobiecej. Ostatecznie jednak do startu zostało dopuszczonych 10 zawodników, którzy przebrnęli przez procedurę MKOL i wystąpią pod neutralną flagą. 16 kwalifikacji olimpijskich zdobyli Amerykanie, 13 Japończycy, a 12 Azerowie. Amerykanie nie uzyskali awansu tylko w trzech najlżejszych kategoriach w stylu klasycznym, Azerowie za to wystawią 11 mężczyzn i tylko jedną kobietę. Ciekawy jest przykład Egiptu, który wywalczył 11 kwalifikacji, z czego aż 9 w kontynentalnych kwalifikacjach w Alexandrii.

Z krajów Europy Zachodniej, Środkowej i Południowej najwięcej kwalifikacji wywalczyła Gruzja (8) oraz Bułgaria, Niemcy, Węgrzy, i Mołdawia (po 6). Na kolejnym miejscu plasują się Polacy wraz z Rumunią, Serbią i Ukrainą. Gospodarze będą mogli wystawić tylko trzech zawodników, Finowie, Grecy, Czesi i Włosi dwóch. W Paryżu zobaczymy tylko jednego Słowaka i Szweda. Reklama

Te liczby obrazują, które nacje rządzą światowymi zapasami. Okrojone limity kwalifikacyjne powodują, że samo uzyskanie kwalifikacji jest bardzo ciężkie i wymaga dużego wysiłku. Z drugiej strony, w przypadku awansu kibice mogą liczyć na potencjalną niespodziankę - dwie wygrane walki dają awans do strefy medalowej. Wydaje się, że liczba pięciu zapaśników oddaje stan polskich zapasów i wcale nie jest on tak zły, jakby się mogło wydawać. Co ważne, każdy z naszych reprezentantów jedzie do Paryża z prostym celem - walki o miejsce medalowe. Skoro jest się już w najlepszej 16, to samo uczestnictwo nie wystarczy.

W każdej kategorii wagowej powalczy 16 zawodników. Wyjątkiem są kategoria do 74 kg w stylu wolnym i 60 kg w stylu klasycznym. Do rywalizacji dopuszczeni zostali Iman Mahadvi i Jamal Valizadeh z Olimpijskiej Reprezentacji Uchodźców. Nie byli oni uwzględnieni w procedurze kwalifikacyjnej.

Turnieje kwalifikacyjne:

1. 16-24.09.2023 Mistrzostwa świata (Belgrad) MŚ

2. 5-7.04.2024 Europejski Turniej Kwalifikacyjny (Baku) EQ Reklama

3. 9-12.05.2024 Światowy Turniej Kwalfiikacyjny (Stambuł) WQ

Styl wolny:

57 kg W okresie kwalifikacyjnym żaden Polak nie walczył w tej kategorii.

65 kg Krzysztof Bieńkowski (MŚ - 36 miejsce, WQ - odpadł w 1/16), Dominik Jagusz (EQ - odpadł w 1/8)

74 kg Kamil Rybicki (MŚ - 36 miejsce, WQ - odpadł w 1/16), Patryk Ołenczyn (EQ - odpadł w 1/16)

86 kg Sebastian Jezierzański (MŚ - 30 miejsce, EQ - odpadł w 1/8, WQ - odpadł w ćwierćfinale)

97 kg Zbigniew Baranowski (MŚ -10 miejsce, WQ - awans na IO), Radosław Baran (EQ - odpadł w półfinale)

125 kg Robert Baran (MŚ - 7 miejsce, WQ - odpadł w ćwierćfinale), Kamil Kościółek (EQ - odpadł w półfinale, awans po relokacjach)

Styl klasyczny:

60 kg Michał Tracz (MŚ - 15 miejsce, WQ - przegrał w ćwierćfinale, odpadł w repasażach), Olivier Skrzypczak (EQ - odpadł w 1/8)

67 kg Mateusz Bernatek (MŚ - 29 miejsce, WQ - odpadł w ćwierćfinale), Geworg Sachakjan (EQ - odpadł w ½)

77 kg Patryk Bednarz (MŚ - 11 miejsce, EQ - odpadł w 1/8), Kamil Czarnecki - (WQ - odpadł w 1/8) Reklama

87 kg Arkadiusz Kułynycz (MŚ - 12 miejsce, WQ - awans po repasażach), Szymon Szymonowicz (EQ - odpadł w 1/16)

97 kg Gerard Kurniczak (MŚ - 17 miejsce, EQ - odpadł w 1/16), Tadeusz Michalik (WQ - odpadł w 1/8)

130 kg Kamil Kościółek (WQ - odpadł w 1/8)

Kobiety:

50 kg Anna Łukasiak (MŚ - 20 miejsce, EQ - odpadła w 1/8, WQ - odpadła w 1/8)

53 kg Roksana Zasina (MŚ - 17 miejsce), Jowita Wrzesień (EQ - odpadła w 1/8, WQ - odpadła w ćwierćfinale)

57 kg Anhelina Łysak (MŚ - 5 miejsce)

62 kg Aleksandra Wółczyńska (MŚ - 25 miejsce, EQ - odpadła w ćwierćfinale), Natalia Kubaty (WQ - odpadła w 1/8)

68 kg Wiktoria Chołuj (MŚ - 17 miejsce, EQ - awans na IO)

76 kg W okresie kwalifikacyjnym żadna Polka nie walczyła w tej kategorii wagowej.

