Na ten podpis Babiarz liczył najmocniej. Media już wiedzą. "Odmówił"

"Świat bez nieba, narodów, religii - to jest wizja tego pokoju, który ma wszystkich objąć. To jest wizja komunizmu, niestety." - powiedział Babiarz podczas wykonywanej piosenki "Imagine" Johna Lennona.

"Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich " - przekazała TVP w komunikacie, który ukazał się w sobotę .

Wielkie zamierzenia z Przemysławem Babiarzem

Potem okazało się, że całą sprawą zajmie się KRRiT. "Postępowanie wyjaśni, czy nie naruszono polskiego prawa poprzez ograniczenie dziennikarzowi wolności do wypowiedzi i wyrażenia opinii, co wprost zagwarantowane jest w Konstytucji RP oraz innych ustawach (Prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji)" - można przeczytać w informacji opublikowanej przez KRRiT.

Głos w tej sprawie zabrał także Jakub Kwiatkowski . W opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu napisał, że "sport powinien być wolny od polityki". Jak przekonuje szef TVP Sport "jedną z najpiękniejszych wartości sportu jest to, że ma siłę wyzwalania pozytywnych emocji i łączenia ludzi, niezależnie od ich poglądów i osobistych przekonań".

To jednak nie był koniec. We wtorek ukazał się list skierowany do Tomasza Syguta, dyrektora Telewizji Polskiej, w obronie Przemysława Babiarza .