"Na luzaku" po olimpijski medal. Co za bohater igrzysk, zdjęcia hitem sieci

IO Paryż 2024. Turek Yusuf Dikec bohaterem sieci. Niepodrabialny styl strzelca

Dikec, który po srebro sięgnął wespół z Sevval Ilaydą Tarhan zasłynął tym, że do walki o medale podszedł nie korzystając z różnych udogodnień takich jak duże słuchawki, specjalne soczewki, czy osłonki a do tego jedną z rąk... po prostu trzymał w kieszeni. To tymczasem mocno kontrastowało z pozostałymi strzelcami: