Mogła nie jechać na igrzyska. Były protesty. Teraz jest bohaterką Polek

Aleksandra Jarecka zajmuje się małym synkiem, pracuje na co dzień w kancelarii adwokackiej, robiąc przy okazji aplikację, a do tego późnymi wieczorami trenuje.

Marzeniem był start w drugich igrzyskach olimpijskich. I to marzenie zrealizowała. Nawet z bonusem, bo ze stolicy Francji wróci z brązowy medalem.

Początkowo nie było jej nawet w kadrze na igrzyska

Polka, ledwie trzy miesiące po wznowieniu treningów po przerwie macierzyńskiej, zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w szpadzie we włoskim Legnano . Mimo tego, że pokazała wysoką dyspozycję sportową, to jednak miejsce w kadrze na igrzyska musiała wyszarpać.

Regulamin igrzysk jest jednak nieubłagany. Nie tak, jak w przypadku mistrzostw świata i Europy. W przeciwieństwie do tych imprez w igrzyskach można dokonać tylko jednej zmiany w składzie, bez możliwości zmiany powrotnej. Trener Język postawił zatem na doświadczenie. W ćwierćfinale z USA wystawił 20-letnią Alicję Klasik , by po jednej walce wymienić ją na Jarecką.

Aleksandra Jarecka walczyła najlepiej z Polek

Ta zaprezentowała się najlepiej z Polek. We wszystkich walkach zanotowała bilans plus dwa. Do tego zdobyła punkt na wagę medalu.