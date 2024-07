Mocne słowa do polskich sportowców. „Już to udowodniliście”

Prezes PKOL nie ma wątpliwości, że to właśnie medale zdobyte podczas igrzysk olimpijskich mają największą wartość.

- Kibicujemy Wam, trzymamy mocno kciuki i prosimy, byście walczyli, spełniali marzenia i byli dumni, że jesteście reprezentantami najważniejszej reprezentacji Polski. Bo reprezentacja olimpijska to naprawdę najważniejsza polska reprezentacja - zaznacza Piesiewicz.

Ślubowanie polskich sportowców

Prezes PKOL w sobotni wieczór pełnił rolę gospodarza w Domu Polskim. To miejsce w znajdującym się nieopodal centrum Paryża Lasku Bulońskim, gdzie spotykać mają się działacze, sportowcy, a także kibice reprezentacji Polski. Wczoraj najważniejszymi gośćmi były jednak: Magda Linette, Magda Fręch i Alicja Rosolska (tenis), siatkarze plażowi (Bartosz Łosiak, Michał Bryl), triatlonistka Roksana Słupek oraz kolarka Górska Paula Gorycka i kolarz górski Krzysztof Łukasik.

- Życzę wam wszystkiego dobrego: zdrowia, wytrwałości i walki. Już udowodniliście, skoro tu jesteście, że walczyliście i ciężko pracowaliście. Wszyscy na was liczmy i na to, że zdobędziecie medale. Nie bójcie się o nich marzyć, by być dumnymi z Polski. Kibicujemy, trzymamy kciuki. Wygrywajcie, spełniajcie marzenia, jesteśmy z wami - podkreślał Piesiewicz.