Młoda Polka zaskoczona igrzyskami. Zderzyła się z falą nieprzychylnych komentarzy

Najtrudniejsze starty w karierze i do tego te komentarze

To oznacza, że Piotrowska zakończyła już swój udział w igrzyskach, ale pozostaje w Paryżu, by dopingować koleżanki i kolegów. W poniedziałek wybrała się z Chateauroux , gdzie odbywają się konkurencje strzeleckie, do Paryża, który dzieli te dwa miasta 270 km. Chciała zobaczyć wioskę olimpijską.

- Byłam przygotowana to, że chcę zrealizować swoje marzenia i cele. W tym pierwszym starcie w mikście miałam do siebie żal, że bardziej nie powalczyłam o lepszy wynik. W starcie indywidualnym już byłam na to przygotowana. Zrealizowałam wszystkie założenia, choć było bardzo trudno. Schodziłam ze stanowiska, żeby się uspokoić. Robiłam strzały na sucho. Dałam z siebie wszystko i jestem z siebie zadowolona z tego indywidualnego występu. Muszę jednak przyznać, że to były dwa najtrudniejsze występy w mojej karierze. Zebrałam wielkie doświadczenie. Dlatego ten występ traktuję na plus - oceniła Piotrowska.