Mirosław zdumiona po złocie. Nawet nie wiedziała, nikt jej nie uprzedził

W środowe popołudnie we Francji rozbrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego". Wszystko dzięki Aleksandrze Mirosław, która zdobyła dla naszego kraju pierwszy złoty medal na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu . 30-latka już podczas eliminacji sprawiła sensację, pobijając - należący do niej samej - rekord świata. W znakomitym stylu zaprezentowała się także podczas środowej walki o końcowe medale. W finale wspinaczki sportowej kobiet pokonała ona bowiem Chinkę Deng Lijuan, osiągając wynik 6.10.

Aleksandra Mirosław nie miała zamiaru tego ukrywać. "Nie wiem, co się działo"

"(Czuję - przyp. red.) ogromną dumę i wielką radość. To jest moment, kiedy marzenia się spełniają. Dla mnie ta radość jest podwójna, bo jestem nie tylko sportowcem, ale też żołnierzem Wojska Polskiego. To jest chyba pierwszy złoty medal dla Polski, czy ktoś mnie jednak uprzedził? Nie śledziłam w ogóle igrzysk, więc nie wiem, co się działo" - powiedziała.