Aleksandra Mirosław na Igrzyska Olimpijskie do Paryża udała się w jasnym celu - sięgnąć po medal. Pokaz sił dała już w Tokio, gdzie otarła się o strefę medalową, kończąc rywalizację ostatecznie na 4. miejscu. Wygrała we wspinaczce na szybkość i ustanowiła przy tym rekord świata z wynikiem 6,84 s, który potem poprawiała jeszcze kilkukrotnie.

Kosmiczny start Aleksandry Mirosław. Dwa rekordy świata w eliminacjach

Mistrzyni Europy z 2022 roku w poniedziałek przystąpiła do eliminacji we wspinaczce na czas, które miały być jedynie formalnością. Mimo to eksperci nie spodziewali się aż tak zachwycających startów ze strony 30-latki.