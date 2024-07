Michał Kwiatkowski daleko. Polak opowiedział, co zdecydowało. Opuszcza Paryż

Miałem wiele notatek z trasy, z rekonesansu, z wideo, ale to wszystko było na suchym, więc zupełnie się różniło od tego, co zastaliśmy w czasie zawodów. Miałem odpowiedni plan czasowy, ale ten przez zmianę rytmu w zakrętach był szarpany. Musiałem zmniejszać prędkość, by potem wracać do tej wyścigowej. To było trudne

~ opowiadał Kwiatkowski.