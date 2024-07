Do najważniejszej imprezy ostatnich czterech lat został już tylko tydzień

Letnie igrzyska olimpijskie to zawsze okazja do podsumowania ostatnich czterech lat w światowym sporcie. Każdy czynny sportowiec marzy o wzięciu udziału w tym turnieju, bo przecież ewentualny powrót do ojczyzny z medalem wiązałby się dlań z nieśmiertelnością. Do najbliższej edycji IO został już zaledwie tydzień. Od 26 lipca aż do 11 sierpnia 10,5 tysięcy uczestników będzie rywalizowało w 32 dyscyplinach i 329 konkurencjach. Miastem-gospodarzem 33. edycji imprezy po raz trzeci w swojej historii będzie Paryż. Po raz ostatni francuska stolica mody miała ten zaszczyt równe sto lat temu. Organizacja nadchodzącego turnieju wzbudza ogromne kontrowersje; niewykluczone, że dojdzie do protestów nawet w dniu ceremonii otwarcia.