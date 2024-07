Medalowa nadzieja Polaków na liście zawieszonych. Trener reaguje. Jednym zdaniem

Diabetyk Mateusz Rudyk to jedna z naszych nadziei na medal igrzysk w Paryżu. Do zdobycia krążka typują go nie tylko eksperci z kraju, ale i zagraniczne serwisy, jak "L'Equipe". W piątkowy poranek serwis "Sportowefakty" poinformował, że nasz rodak znalazł się na liście zawodników zawieszonych przez Międzynarodową Unię Kolarską z powodu wykrycia u niego... insuliny. Jak udało się dowiedzieć Interii o żadnym skandalu nie może być jednak mowy.