Marie-José Pérec i Teddy Riner zapalili znicz olimpijski 2024. Kim są? (sylwetki)

Chorążymi reprezentacji Polski podczas ceremonii otwarcia na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024 byli Anita Włodarczyk (lekkoatletyka) i Przemysław Zamojski (koszykówka 3x3). Walka o medale we Francji potrwa do 11 sierpnia, a łącznie zostanie rozdanych 329 kompletów krążków w 32 dyscyplinach. Ostatecznie w Paryżu wystąpi 210 polskich sportowców - 113 kobiet i 97 mężczyzn (po wycofaniu Huberta Hurkacza, Jana Zielińskiego i zawieszeniu Norberta Kobielskiego).

Marie-José Pérec i Teddy Riner odpalili znicz olimpijski podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Kim są sportowcy? (sylwetka)

Znicz olimpijski to symbol rozpoczęcia sportowej rywalizacji podczas igrzysk olimpijskich. Ogień olimpijski powinien nieść pokój, pojednanie i zrozumienie. Nawiązuje też do starożytnych igrzysk w Olimpii, a wówczas oznaczał prawdę, czystość i wiedzę. W nowożytnych igrzyskach znicz olimpijski zapalono premierowo w Amsterdamie w 1926 roku podczas ceremonii otwarcia, a od Letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie 1936 roku zapala się go w Olimpii, skąd przenoszony jest do miejsca, w którym odbywają się igrzyska olimpijskie.