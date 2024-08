Malutka i niepokonana, 82 zwycięstwa. Paryż świadkiem końca epoki

Malutka Japonka szła w ślady ogromnego Rosjanina. I ta epoka też dobiegła końca

Aby lepiej przygotować się do zmagań, poleciała na zgrupowanie do Dagestanu na Kaukazie. To tam kształcą się wybitni zapaśnicy, a ona była zapatrzona w Zaurbieka Sidakowa - złotego medalistę olimpijskiego z Tokio i trzykrotnego mistrza świata. To od niego, jak wspomniała, nauczyła się kolejnych technik.