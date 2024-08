Majątek na przygotowania do igrzysk, medali co kot napłakał. Minister sportu ujawnia kwoty

Sławomir Nitras wspomniał o "niepokojących sygnałach". W trakcie igrzysk ich nie brakowało

- Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostałyśmy dzień przed startem. To nie jest tylko i wyłącznie nasza wina. Walczyłyśmy jak Mateusz Rudyk, do samego końca. Możemy być z siebie dumne za to co zrobiliśmy, za to jak wygląda nasza sytuacja. Nie mamy wsparcia. Nie mamy tak naprawdę, czego potrzebujemy - skarżyła się zawodniczka, która później zdobyła srebrny medal.