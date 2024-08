Licznik z medalami Polaków na igrzyskach się zaciął. Bezlitosny komentarz Bońka

Tutaj licznik na razie się zatrzymał, a polska kadra zajmuje obecnie 43. miejsce w tabeli medalowej, co raczej nie jest rezultatem satysfakcjonującym kibiców. "Biało-Czerwoni" - dzięki złotu wywalczonemu przez sprinterkę Julien Alfred - zostali wyprzedzeni nawet przez Saint Lucię, która do współzawodnictwa we Francji posłała łącznie tylko trzy osoby, czyli nieporównywalnie mniej niż Polacy (reprezentacja liczy tu ponad 200 zawodników i zawodniczek).

IO Paryż 2024. Zbigniew Boniek bezwzględnie w kontekście dyskusji o medalach. "Jeszcze nic nie potrafimy, ale..."

Taki obrót spraw pobudza żywe dyskusje w sieci - i tak do sprawy odniósł się na X (Twitterze) m.in. Marek Wawrzynowski, dziennikarz "Onet Przeglądu Sportowego". "Skąd zdziwienie z tymi medalami? Brak kultury sportu, lekcje WF w klasach 1-3 to żart, fatalna dostępność infrastruktury. Przez to zajęcia w klubach stają się dostępne dla coraz węższej grupy osób, a zapisać dziecko na 2 sporty to już wyzwanie dla portfela. Nic się nie zmieni" - stwierdził.