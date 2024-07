Kuriozum. Polka miała już wskoczyć do basenu. Nagle sędziowie zakazali startu

Do niecodziennego zdarzenia doszło w trakcie przedpołudniowych serii kwalifikacyjnych na olimpijskim basenie w Paryżu. Piąty wyścig z udziałem rekordzistki Polski, Dominiki Sztandery (100 m klasykiem), nie rozpoczął się zgodnie z planem. Sędziowie nakazali zawodniczkom zejść ze słupków startowych, gdy te sposobiły się już do rozpoczęcia rywalizacji. Zaraz potem do basenu wskoczył nieznany nikomu mężczyzna.