Kuriozum na igrzyskach, Argentyńczycy reagują. Poskarżyli się do FIFA

Do turnieju olimpijskiego w Paryżu przystąpiło 16 reprezentacji piłkarskich podzielonych na cztery grupy. W grupie B rywalizują Argentyńczycy, którzy w pierwszej rundzie spotkań zagrali z Marokiem. "Albicelestes" pierwszego gola stracili w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy to na listę strzelców wpisał się Rahimi. 28-letni napastnik kilka minut po zmianie stron podwyższył wynik na 2:0, ale nie oznaczało to końca emocji w Saint-Etienne.

