Kuriozalne oszustwo w Paryżu, MKOl reaguje. Surowa kara dla mistrzyń

Rywalizacja w niektórych sportach zespołowych rozpoczęła się w Paryżu jeszcze przed oficjalną ceremonią otwarcia igrzysk olimpijskich. Ta została zaplanowana na piątek o godzinie 20:00. Mimo to nie brakuje skandali, które są chętnie eksponowane przez media.

"Szpiegowski incydent" w Paryżu. Kanadyjki "podglądały" rywalki

Przed meczem Kanadyjek z Nowozelandkami doszło do potężnej afery. Cieniem na sportowej rywalizacji położyły się wydarzenia, do jakich doszło w trakcie jednego z treningów drużyny z antypodów. Członkowie sztabu szkoleniowego dostrzegli, że nad obiektem lata dron. Interwencja policji pozwoliła ustalić, że pilotem był jeden z członków sztabu reprezentacji Kanady. Skandal to mało powiedziane.