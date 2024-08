Kuriozalne kulisy polskiego medalu. Trener z własnej kieszeni płacił za starty

To, że przyjechaliśmy w ogóle do Paryża, to w dużej mierze była determinacja ludzi, którzy pracują na torze: trenerów, mechaników i innych ludzi, którzy chcieli pomóc. Na pewno nie pomagał Polski Związek Kolarski. On tylko stwarzał problemy. Gdyby nie ministerstwo sportu i dwie kobiety - Anna Kuder i Angelika Głowienka - to nie wiadomo, gdzie byśmy byli. To są wspaniałe kobiety, które robią wszystko, by to kolarstwo w naszym kraju dźwignąć. Walczą o nas, jakbyśmy byli ich oczkiem w głowie. Dziękuję im za to serdecznie

~ przyznał trener Ratajczyk.