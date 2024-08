Koszmar polskiej medalistki. Co teraz? O siódmej rano ostatni samolot

- Jestem przeszczęśliwa, że ten horror się skończył. Nie wróciłam jeszcze do żywych, ale może mi się to uda, jak położę się spać . Nie ukrywam, że od trzech tygodni dobrze nie spałam, a czasami prawie wcale - mówi Dorota Borowska , cytowana przez Eurosport.

W niedzielne popołudnie informacja o odwieszeniu zastała ją w Wałczu, gdzie przygotowywała się do imprezy czterolecia. Tego samego dnia ruszyła do domu. Nie było wiele czasu na przepakowanie rzeczy i pożegnanie z bliskimi. W poniedziałek o siódmej rano - samolot do Paryża.