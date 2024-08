"Kosmita" Duplantis zachwycił rekordem, a tu jeszcze takie wieści. W tle... Kozakiewicz

Armand Duplantis to bez dwóch zdań obecnie jedna z największych gwiazd lekkoatletyki - a wiele osób zapewne nawet zaryzykowałoby tezę, że największa. 24-latek co rusz bije kolejne rekordy i jest w stanie osiągać kamienie milowe, o których jego rywale nawet nie mogą pomarzyć.

IO Paryż 2024. Niesamowity Duplantis. Pękły dwa rekordy, a to nie wszystko. W tle Władysław Kozakiewicz

Już wówczas był on pewien złotego medalu, natomiast ambicje Szweda były jeszcze większe . Za pierwszym razem zaliczył również wysokość 6,10 m, co dało mu rekord olimpijski, a potem poprzeczka została ustawiona na pułapie 6,25 m...

Tutaj udało się za trzecią próbą - Duplantis pobił w ten sposób, co logiczne, po raz drugi rekord IO i ustanowił nowy rekord świata, bijąc własny rezultat z Xiamen w Chinach z kwietnia tego roku (6,24 m). Był to absolutnie wielki moment globalnego sportu, ale... to jeszcze nie wszystko.