Kosmiczny występ w Paryżu. Padł rekord olimpijski, a to nie wszystko

Amerykanie imponują światu w wielu dyscyplinach sportu. Na wysokim poziomie za oceanem stoi między innymi pływanie. Przed każdymi igrzyskami w ciemno można założyć, że reprezentanci Stanów Zjednoczonych wrócą do ojczyzny z workiem pełnym medali. Nie inaczej sprawa ma się z paryską najważniejszą imprezą czterolecia. W roli gwiazdy do stolicy Francji przyleciała chociażby Katie Ledecky. Wystarczyło tylko spojrzeć na dorobek zawodniczki. 27-latka przystępowała do rywalizacji jako siedmiokrotna mistrzyni olimpijska.

