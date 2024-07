Końcówka walki, a tu czerwona kartka dla Polaka. Niemiec był bezwzględny

Skoro nawet do ćwierćfinału nie udało się awansować w olimpijskich zmaganiach żadnej szpadzistce czy florecistce, to trudno wymagać jakiegoś wielkiego sukcesu od niżej notowanych od nich florecistów. Można było jednak liczyć na to, że w komplecie staną do walki w 1/16 finału, a z racji niskiego rozstawienia dwóch z nich musiało już walczyć w 1/32. I dla Adriana Wojtkowiaka Cypryjczyk Alex Tofalides okazał się przeszkodą za trudną. Udało się za to awansować Janowi Jurkiewiczowi, choć zobaczył czerwoną kartkę. W 1/16 powalczy też Michał Siess.