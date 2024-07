Kolejny wielki wyczyn Polki w Paryżu, uciekła spod topora. To już jest jej

Reprezentantka Polski w tenisie stołowym Natalia Bajor swoje występy na letnich igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu rozpoczęła 29 lipca, kiedy to zmierzyła się z przedstawicielką Tajlandii Suthasini Sawettabut. Wówczas to 27-latka ograła swoją oponentkę 4:3.

We wtorek, w ramach 1/16 finału Bajor stanęła tymczasem przy stole naprzeciw Fu Yu - sportsmenki reprezentującej na IO Portugalię. Jeśli ktokolwiek przy tym myślał, że którakolwiek ze stron szybko zakończy tę rywalizację, to... nie można się było w tym przypadku bardziej pomylić, bo doszło tu do kolejnej "siedmiosetówki".