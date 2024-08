Kolejny sukces kontrowersyjnej bokserki i nagle taka reakcja. Do akcji wkroczył prezydent

Wiele osób wprost oskarża więc Khelif o to, że jest mężczyzną biorącym udział w zawodach pań (ewentualnie osobą transseksualną), natomiast cała sytuacja nie jest prosta w ocenie - pojawia się wiele głosów broniących pięściarki, a zniuansowane opinie przedstawiają także lekarze .

Paryż 2024. Khelif z kolejnym sukcesem, prezydent Algierii murem za bokserką

IO Paryż 2024. Imane Khelif jest blisko wywalczenia medalu w Paryżu

Co istotne, zawodniczka wkroczyła właśnie do strefy medalowej, bowiem już niedługo zaprezentuje się w ringu w ramach półfinału kategorii półśredniej. Jej następną rywalką będzie Tajka Janjaem Suwannapheng . W drugiej parze tego etapu rękawice skrzyżują Tajwanka Nien-Chin Chen oraz reprezentantka Chińskiej Republiki Ludowej Liu Yang.

Zmagania w boksie na IO 2024 potrwają jeszcze do 10 sierpnia, a więc do przedostatniego dnia trwania imprezy. Medale zostaną rozdane łącznie w 13 konkurencjach. Finały są co ciekawe organizowane w tym przypadku w kompleksie noszącym imię Rolanda Garrosa, a więc miejscu kojarzącym się przede wszystkim z tenisem.