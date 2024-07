Kolejny Polak w finale igrzysk olimpijskich! Hedwig powalczy o złoto

W niedzielne popołudnie polscy kibice sportu mogli pierwszy raz świętować zdobycie medalu podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Po wicemistrzostwo olimpijskie sięgnęła bowiem Klaudia Zwolińska. Nasza kajakarka zdobyła srebro w kajakarstwie slalomowym pań w kategorii K1. Zwolińska dzięki temu pobiła swój najlepszy rezultat z igrzysk olimpijskich w Tokio. Wówczas zajęła piąte miejsce i było to dla niej sporego rzędu rozczarowanie, bo liczyła wówczas na więcej [ WIĘCEJ TUTAJ ].

Dzień po tamtym finale na tor w rywalizacji w kategorii C1 mężczyzn miał wystartować Grzegorz Hedwig, a więc prywatnie partner Zwolińskiej. Hedwig z pewnością chciał powtórzyć wynik swojej życiowej drugiej połówki, ale najpierw celem było wejście do finału igrzysk.

Błędy Hedwiga, gdyby nie to... Nerwowe oczekiwanie na wyniki rywali

Tej sztuki mógł dokonać już we wczesnych godzinach popołudniowych. O 15:30 rozpoczął się poniedziałkowy półfinał, do którego Polak awansował z ósmego miejsca. W nich Hedwig osiągnął wynik 100.30, do pierwszego Francuza Nicolasa Gestina stracił ponad 10 sekund, ale aż osiem z nich zabrali mu sędziowie przez błędy na trasie.