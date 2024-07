Kłopoty z basenem olimpijskim w Paryżu. Pływacy mają problem

Basen olimpijski jest wyjątkowo płytki. Ma 215 cm głębokości, a zazwyczaj na zawodach międzynarodowych baseny mają 300 cm głębokości. 85 cm robi ogromna różnicę i my to odczuwamy. Widać to także po wynikach... Na basenie są bowiem odczuwalne fale, które nam przeszkadzają

- W Paryżu czuję się bardzo dobrze. Wioska to może nie jest najlepsze miejsce do mieszkania, bo gdy jesteśmy na innych zawodach, to jest to inaczej zorganizowane. Tam wszystko mamy na miejscu, śpimy w hotelu, odległości są mniejsze. A w wiosce są tysiące ludzi, a dystanse, które pokonujemy np. na stołówkę, są duże, więc jest sporo chodzenia. Ale ma to plusy i minusy, bo w wiosce jest też sporo atrakcji, choć nie mam za wiele czasu, by z nich korzystać - przyznaje.