Klamka zapadła, organizatorzy igrzysk potwierdzają. Chodzi o prestiżowe zawody

Początkowo planowano, ż e zawody w triathlonie , które ze względu na rozgrywanie części pływackiej w Sekwanie miały być jedną z największych atrakcji igrzysk, odbędą się we wtorek. Obfite opady deszczu sprawiły jednak, że wzrosło zanieczyszczenie rzeki , a organizatorzy postanowili odwołać trening i przełożyć termin startu rywalizacji.

BBC jeszcze we wtorek przekazało, że istnieje tylko 60 proc. szans na zorganizowanie zawodów tego dnia , co zresztą w rozmowie ze stacją potwierdzała prezes International Triathlon Union (Międzynarodowej Federacji Triathlonowej) Marisol Casado.

Naprawdę chcemy, żeby zawody doszły do skutku. Ale oczywiście naprawdę myśleliśmy, że ta regeneracja (poprawa jakości wody - red.) będzie szybsza, niż była. Byliśmy zszokowani, gdy zobaczyliśmy, że nie poprawia się tak szybko, jest przewidywaliśmy

Igrzyska Paryż 2024. Zawody w triathlonie odbędą się w środę

Ta decyzja wynika z faktu, że zgodnie z ostatnimi testami wody w Sekwanie obniżył się poziom zanieczyszczenia, co podkreślono we wspólnym komunikacie organizatorów i World Triathlon. "Wyniki najnowszych analiz wody, otrzymane o 3.20 rano, zostały ocenione jako zgodne z wymogami World Triathlon, co pozwala na przeprowadzenie zawodów triathlonowych" - czytamy w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.