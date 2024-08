Kiedyś Polka, dziś jako Niemka. A na czele. Nasze faworytki walczyły o awans

Mieć dwie osady z potencjałem medalowym w jednej konkurencji - to coś wspaniałego. A Polska ma dwie takie w kobiecym K-2 na 500 metrów. I trudno powiedzieć, która jest lepsza: czy ta bardziej doświadczona, Karolina Naja/Anna Puławska, czy ta młoda: Martyna Klatt/Helena Wiśniewska. To się okaże później, na razie jednym i drugim udało się już bezpośrednio awansować do półfinału. A to wiele ułatwia w kwestii odpoczynku i regeneracji.